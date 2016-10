Frühherbst im Gaochat - Eine Literarische Wanderung durch die Paarauen

Schrobenhausen : Lenbachpark |

Am Sonntag, 16. Oktober, lädt der Bund Naturschutz Schrobenhausen zu einer "Literarischen Wanderung durch die Paarauen Schrobenhausens" ein.



Für eineinhalb Stunden nimmt Gitti Sandner Interssierte zu einem Spaziergang durch das Goachat mit. Mit Goachat benennen die Schrobenhausenern die Paarauenlandschaft südwestlich der Stadt. Diese strahlt im Herbst mit unterschiedliche Grün- und Brauntöne eine ganz besondere Atmosphäre aus.

So könnte, durch das Rascheln von Feldmäusen und dem Anblick verwitternder Weiden, Feen und Elfen aus den ausgewählten Erzählungen und Gedichten lebendig werden.



Wetter gemäße Kleidung wird empfohlen.

Treffpunkt ist um 11 Uhr in Schrobenhausen, im Stadtteil Dreilinden am Lenbachpark, am Beginn des Hans-Sachs-Weges.