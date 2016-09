Schrobenhausen : Wasserschloss Sandizell |

10. „GOLDENE HERBST & GARTENTAGE“

auf Schloss Scherneck bei Augsburg in 86508 Rehling

1.-3. Oktober von 10.00-19.00 Uhr

Kulinarischer Erlebnismarkt für die ganze Familie mit vielen Ideen rund um den Garten, stilvolles Wohnen, Lifestyle und Mode



Erleben Sie das einmalige Flair der bunten Wälder in ihrem farbenfrohen Kleid auf Schloss Scherneck bei Augsburg bei gemütlichen Zusammenkünften mit Blick über die Lechebene und über 90 Ausstellern!



Warum in die Ferne schweifen

Ausspannen und die Jahreszeit der Ernte bei traumhafter Aussicht und internationalen Spezialitäten im Park oder Schlosshof zu genießen ist wie das Nachklingen der letzten Ferientage.



Eine Garten-Weisheit sagt, dass der Garten bis zum 21. Oktober für den Winter aufräumt sein sollte. Ob Sie 1A Qualität Blumenzwiebel jetzt pflanzen - und im Frühjahr Ihren Garten in allen Farben erstrahlen lassen oder sich mit Herbstpflanzen den Hauch der Exotik in die vertraute Umgebung holen:

Die Baumwollpflanze aus der Familie der Malvengewächse ist den Menschen schon seit Jahrtausenden als Nutzpflanze bekannt. Als Zierpflanze ist sie nun zu einem Geheimtipp geworden.



Im ehemaligen Pferdestall im Schlosshof wird erklärt, wie man Pflanzen winterfest machen kann. Kinder können sich zugleich am Bepflanzen und Bemalen von Blumentöpfen, beim Versuch des Glasblasens oder an der Murmelbahn austoben.



Bei der Glasbläserei kann die ganze Familie an allen Tagen beim Herstellen filigraner Gartenkugeln den Profis nicht nur über die Schulter schauen. Ob Orchideenstäbe, Durstkugeln oder Glasfiguren - hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Der Naturlandhof zeigt in der Tenne den Weg der Wolle vom Schaf bis zum fertigen Produkt. Verarbeitet wird dabei die Wolle der Alpinen Steinschafe, der ältesten und vom Aussterben bedrohten Rasse der Alpen. Am Stand gibt es eine Spinnvorführung und eine Präsentation der Produktpalette.



Aus Anlass des 10jährigen Jubiläums und auf mehrfachen Wunsch wird der Wandartkünstler Klaus Riefer beim Karikaturenzeichnen wieder bleibende Erinnerungen für die eigenen vier Wände zaubern.



Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder einem Sitzplatz im Garten – Was Sie bei der Installation eines Wetterschutzes wissen sollten erfahren Sie im Schlosspark in der Nähe der klassisch- eleganten Teakholzangebote.



Schamanische Reise und Klangtraum zum Chillen

Es ist eine individuelle Reise, ein Eintauchen in das Universum der Klänge, wenn die beiden international erfahrenen Künstler Nadine Michel und Thomas Tiefenbacher ihre magische Musik erklingen lassen. Elfenähnliche Klänge von Kristallsphäre, Klangspielen und dem harmonischen Spiel der Hangdrum, sowie erdig schamanische Trommelschläge entführen die Zuhörer in eine ganz besondere Welt.

Die Klänge berühren Körper, Geist und Seele und versetzen in einen Zustand tiefer Entspannung und Glückseeligkeit.

An ihrem Klanglicht-Stand vor der Kapelle stellen die beiden Künstler hochwertige Klanginstrumente aus aller Welt zum Kennenlernen und Erwerb vor/aus. Ebenso verzaubern alttraditionelle Textil- und Schmuckarbeiten von Künstlern und Urvölkern der Shipibos aus Peru die Besucher.



Aber auch patentierte Weltneuheiten wie Fahrradhüte machen neugierig auf Tricks und Tipps im Bereich Wellness und Lifestyle. Mit der Idee, sich selber das Tragen des unansehnlichen Fahrradhelms schmackhaft zu machen, entstanden die ersten Hüte für den Fahrradhelm, die auf dem Helm getragen werden.



Es muss nicht reich machen! Es soll bereichern!"

Eric Damster ist Kinderliedermacher, Entertainer und Songwriter mit Herz und Verstand. Garantiert wird er am 2. Oktober wieder für beste Stimmung sorgen. Seine Lieder gehen ins Ohr und die Kids machen sofort mit, ohne aufgefordert werden zu müssen. Mamas und Omas lassen sich davon gerne anstecken. Mit seiner CD "Ich bleibe fit" tourt er zur Zeit wieder in ganz Deutschland und Österreich. So wird für drei Generationen einiges geboten.



Anfragen unter: Tel.0841-484917. Kulturprogramm und Parkplätze sind im Eintrittspreis von 6.- Euro inbegriffen. (Kinder bis 12 Jahren frei) Infos unter: www.im-team.de