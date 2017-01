VERKAUFSNUMMERN Frühjahr-und Sommerflohmarkt 2017 Hl. Geist Mühlried

Schrobenhausen : Pfarrsaal Hl. Geist Mühlried |

Der diesjährige Frühjahrsflohmarkt der Pfarrgemeinde Hl. Geist Mühlried findet am Samstag 11.03.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr im Pfarrsaal und nach ab- geschlossenen Umbaummaßnahmen auch wieder im großen Gruppenraum statt.

Wie jedes Jahr werden guterhaltene und modische Baby- und Kinderkleidung in den Größen (Gr. 50-170), sowie Schuhe (pro Verkaufsnummer aber nicht mehr als 4 Paar Schuhe) angeboten.

Ebenso kann Babyzubehör (vom Fläschchenwärmer über Babyphone bis hin zum Kinderwagen) günstig erworben werden. Kinderautositze, Buggies, Fahrräder, Fahrradanhänger bzw. -sitze, Roller, etc. warten ferner auf neue Besitzer.

Die Liste mit freien Verkaufsnummern hängt bereits am Montag 20.02.2017 neben der Informationstafel am rechten Kircheneingang der Hl. Geist Kirche in Mühlried aus.

Im Vorfeld können, außer für freiwillige Helfer, KEINE Verkaufsnummern vergeben werden. Wir bitten um Verständnis.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Fr. Sadler-Flerlage 08252/810588 oder

Fr. Seufert 08252/889378



Die Warenannahme findet am Freitag 10.03.17 von 15.00-16.00 Uhr im Pfarrsaal statt.

15% des Warenumsatzes kommen sozialen EInrichtungen innerhalb der Gemeinde Mühlried zu Gute.

Für nicht rechtzeitig abgeholte Ware(Sa 11.3.17 16-17.00 Uhr) muss ein Aufbe-wahrungszuschlag (von mind. 5€) erhoben werden.



BITTE BEACHTEN SIE, dass an diesem Flohmarkt keine Bücher und Spielwaren (außer den oben genannten Dingen) angeboten werden. Dies erfolgt an unserem seperaten Bücher- und Spielzeugflohmarkt am Sa. 8.4.2017 von 10-12.00 Uhr, ebenso im Pfarrzentrum.