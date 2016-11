Adventseinstimmung auf dem Moarbauernhof in Linden bei Schrobenhausen

Schrobenhausen : Moarbauernhof |

Ein etwas anderer Weihnachtsmarkt findet zum neunten Male beim Moarbauernhof in Linden statt . Am Freitag 18. November bis 20.November und am 25. November bist 27. November wird Familie Meßner die Gäste in den Advent einstimmen. Ein tolles Programm an den beiden Wochenenden, mit vielen Überraschungen auf dem Hof für Groß und Klein ist geplant. 'Für das leibliche Wohl ist auf alle Fälle gesorgt.Am Freitag um 16 Uhr eröffnet die Jagdhornbläser Schrobenhausen den Markt. Zahlreiche Aussteller aus der Region werden eine Vielzahl von handwerklichen und künstlerischen Produkten anbieten. Der Besuch vom Heiligen Nikolaus um 17 Uhr wird den kleine Gästen sehr gefallen, denn er hat für die Mädchen und Buben eine Überraschung im Sack. Am zweiten Wochenende eröffnet der Markt am Freitag um 16 Uhr die Bläserklasse der Franz-von -Lenbach-Schule Schrobenhausen. Am Samstagabend um 18 Uhr findet erstmals ein Adventskonzert mit "Four Adore" statt. Am Sonntagnachmittag wird Zauberer Medicus El Corbo die Gäste verzaubern. Die Alphornbläser "Finkenstoana" runden die Adventseinstimmung auf dem Hof ab.