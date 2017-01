Mein Wintergedicht, aufg'schrieb'n im Februar 2011 in meinem Heimatdialekt.

Im Winta is mei Heaz eigfrorn,sgibt wenig woos mi gfreid.De Berg san weiß,da Himme grau,weils oiwei schneit und schneit.Oft draam i mi ins Fruajohr nei –mei Weiid wead langsam grün.Vom Berg des Bacherl,plätschad schoo,losst Buddableamen blüan.Und i hock auf da Sonnabank,hoid d’Nosn nei in Wind –oiß riacht so guad,oiß riacht so nei,i g’frei mi wiara Kind.Jeds Bleamalhood sein eigna Duft,in Farb’m Gelb und Blauund weiße Gänsebleamalluftküssts Veigerl himmelblau.I kunnt mi badn in meim Glück!Berauscht von so vui Grün –Drum hädd i nua den oanzgn Wunsch,i deaffad a nei blühn.Auf oamoi waar i wieda jungund oiß waar nagelnei –und miid am riesngroßn Schprungwurad neidanzt dann in Mai.Text (2011) und Foto: H. Kjaer