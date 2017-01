Auf Foto-Motivsuche in Bad Bayersoien.

"Mir san mia - und schrei'm uns uns"... würde ein Einheimischer hier am Stammtisch verlauten lassen. Die liebliche Voralpenlandschaft ist ein Pfund, mit dem meine Landsleute wuchern können.

Ja, zugegeben: Wir Bayern sind ein stolzes Volk. Wir sind uns der Schönheit unserer Heimat bewusst. Nicht umsonst vereint dieser Landstrich Bilderbuchlandaschaften mit hohen Bergen (Ammergebirge) und Almwiesen, mit glitzernden Seen und barocken Kirchen und Klöstern. Gewohnt wird in urigen Bauernhöfen mit bemalter Fassade (Lüftlmalerei), samt üppigem Blumenschmuck am Balkon.



Auf dieser Seite zeige ich euch Fotos vom gestrigen Samstag, 28.01. Fast schon ein Frühlingstag im Januar des neuen Jahres 2017. So schön kann ein Kurort sein, wenn man sich die Mühe macht, genau hinzusehen. Dabei zeigen die Fotos nur den Ort, nicht das Drumherum und den See am östlichen Dorfausgang.



Um nach Bad Bayersoien zu gelangen, fahre ich auf B 23 von Peiting kommend, Richtung Oberammergau. Noch vor dem Ort Saulgrub/Bad Kohlgrub, biege ich linker Hand ab und bin nach wenigen Metern auf der einzigen Hauptstraße durch den Ort. Wer es eilig hat, kann den Ort auf einer Umgehungsstraße umfahren.



Wikipedia - Bad Bayersoien: Wikipedia: Text u. Fotos: H. Kjaer