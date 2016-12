Zum Advent 2016

lese ich im aktuellen Werbeprospekt einer Supermarkt-Kette.Ja, das wollen wir doch auch. Geht es auf Weihnachten zu, zünden wir die Kerzen an. In jeder Stube soll es hell werden. Weihnachtsbeleuchtung in jedem Schaufenster, hinter jedem Zimmerfenster, ja, auch bei mir im Wohnzimmer und Balkon. Warum auch nicht!? Die vielen Lichter sollen die dunkle Jahreszeit heller machen und uns Menschen im Innersten erleuchten. Wir wissen: Advent ist ein anderes Wort für ANKUNFT. Bleiben wir also in Erwartung. Machen wir uns zusammen mit den Hirten auf den Weg nach Bethlehem, zum Jesuskind. Ein Stern wird uns leuchten und den Weg erhellen. Wundern wir uns also nicht, wenn uns mitten in der Nacht "ein Licht aufgeht."Foto u. Text H. Kjaer.