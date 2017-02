Kartenvorverkauf für den Kinderfasching im Jakob-Pfeiffer-Haus am 16.2.17 von 14:30 - 18 Uhr

Der Kartenvorverkauf findet im Eingangsbereich des Kindergartens Mariae Himmelfahrt (hinter dem Jakob-Pfeiffer-Haus) von 17-18 Uhr statt.



Programm am 16.2.2017::

Mit Musik von Party DJ Oli, Auftritten der Schongauer Minigarde sowie der Schwabbrucker Showtanzgruppe, Kinderschminken & Glitzertattoos sowie Überraschungsaktionen. Weiteres Highlight ist der Besuch des Zauberers Wischiwaschi.

Eingeladen sind alle Kinder (unabhängig davon, ob sie auch den Kindergarten besuchen) in Begleitung der Eltern.

Eintritt 2,50 € (ab 3 Jahren)



Veranstalter ist der Kindergarten Mariae Himmelfahrt Schongau