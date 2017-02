Neues vom Bügelbrett

Sie vermitteln Informationen für Weltreisende, Besitzer mehrerer Waschmaschinen und verschiedener Waschmittel.Außer dem lernt man, dass ein Baumwollshirt nicht wie bisher erfolgreich auf höchster, sondern auf niedrigster Stufe zu bügeln sei. Und bitte auch separat waschen und dazu nur Flüssigwaschmittel verwenden.Bei dem fotografierten Objekt hat der Hersteller gleich noch eine Diedstahlsicherung eingearbeitet. Lieb.Dank internationalem Handel und Verbrauch lernen wir für die nächste Reise in asiatische Länder gleich die wichtigsten Hinweise in der entsprechenden Landessprache.Auch Hinweise darüber ob überhaupt gebügelt, gewaschen oder im Trockner getrocknet werden darf bekommen wir. Vor Jahren fragte man die Verkaufsfachkraft nach diesen Tipps. Trotz manchmal 15 cm langer Fahnen die auch noch doppelt sind, sortieren wir unsere Wäsche nach zwei Prinzipien: Sogenannte Kochwäsche für 50 bis 60 Grad und der Rest für 30 Grad. Fertig.Wenn jemand auf die Idee kommen sollte diese um die Rippen wehende Waschinformationsfahne einfach abzuschneiden, sei gewarnt. Der stehenbleibende Rest piekt ab sofort gegen die Rippen. Man kommt von dem Jucken nicht weg. Nur nicht auf die Idee kommen das nette Beiwerk restlich zu entfernen. Dann kann man das Kleidungsstück gleich in die Kleidertonne werfen. Das Fähnchen ist mit einer stabilen Naht eingenäht und will bleiben.