Himmelserscheinigungen...hurraaa

Mit einem gnädigen Votum der Russen geht es jetzt in das Paradies. Alle willigen Einwohner von Aleppo, egal ob drei Jahre alt, oder Kämpfer, oder Mutter von sechs Kindern dürfen den Ort verlassen. Egal ob sie angegriffen werden oder unterwegs irgend wie sterben.Wenn sie nicht gehen, sterben sie so und so. Der Vernichtungskrieg geht weiter. Der Iran, Russland und Damaskus ( oder besser Assad) haben Interesse an das Land.Eine hässliche Fratze legt sich über dieses Land...