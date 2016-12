Tipp für Hosenträger:"Wie ziehe ich meine Hose richtig an"

1. Sicherheit: Bewege dich beim Ankleiden in einer sicheren Umgebung.Ringsumstützen und Polster für eventuelle Stürze sollten vorsorglichaufgebaut sein. Vor dem Vollzug keinen Alkohol konsumieren.2. Umwelt: Die Familie oder Mitbewohner sollte/n aus Lärmschutz- und Energieschutz-gründen vom Vollzug ausgeschlossen werden.Es kann los gehen: Die Hose liegt mit dem Bund zum Aspiranten gerichtet auf (z.B.) dem Bett. Gehe an die Hose heran und ergreife sie am Bund. Bitte darauf achten, schon weil die Umwelt sich sonst mokiert, dass ( bei Männern ) die (Bild 2) Verschlussöffnung nach vorn zeigt. Jetzt sich um blicken um fest zu stellen, in welche Richtung man fallen könnte.Das Spielbein so weit wie möglich anheben, dabei die Hose so tief wie möglich halten bis die Fußspitze den Bundrand überschritten hat.Den Fuß strecken.Den Fuß in das entsprechende Spielhosenbein stecken und nach unten senken.Wenn jetzt ein schmerzhafter Krampf in der Wade den Fortschritt hindern sollte, das entsprechende Bein wieder aus dem Hosenbein ziehen und in die Ausgangslage bringen. Jetzt auf die Spitze des schmerzenden Beines stellen und warten bis der Schmerz vorbei ist. (Bild 3)Den Vorgang mit der Versenkung des Fußes in das Hosenbein so lange wieder holen, bis der Fuß unten aus dem Hosenbein raus guckt. Der Vorgang kann mehrere male wiederholt werden.Nach wieder erlangter Standfestigkeit kann der Vorgang mit dem zweiten (wenn vorhanden, wegen der Raucher) fort gesetzt werden. ( Bilde 4)Nun die Hose mit dem Bund in die richtige Position bringen. Nach oben ziehen.Auch Bauchträger sollten den Bund in die Nähe des Bauchnabels bringen (wenn das nicht klappt, zum Hosenfachgeschäft gehen und neu vermessen lassen). Für Bauchträger wird hier auch gleich der Hosenträger empfohlen, weil die Hose in vorgesehener Höhe hängen bleibt. ( Bild 5) und ( Bild 6)Die Anderen ziehen nach Knopf- oder Reißverschlußbedienung den eventuell benötigten Schmachtriemen stramm zu. ( Bild 1)Erledigt