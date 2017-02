Sarstedt : Hotel Fasanengarten |

Unter dem Titel "Opa, erzähl mal!" veranstaltet der Arbeitskreis (AK) Dorfleben Heisede e.V. am Sonntag, 19. Februar 2017, um 15 Uhr, im Frühstücksraum des Hotels Fasanengarten in Heisede, Fasanengarten 2, einen Erzählnachmittag. Der AK möchte mit der Veranstaltung insbesondere auch Kinder und Jugendliche ansprechen.

Bei Kakao, Kaffee und Kuchen berichten zunächst Mitglieder des AK Dorfleben Begebenheiten und Anekdoten aus ihrer Kindheit in der Nachkriegszeit. Tierische Geschichten, beispielsweise vom Schwein Benno sowie turbulente Schulerlebnisse spiegeln den Alltag der Kinder in den 50er Jahren wider.

Bei den erwachsenen Besuchern werden sicherlich Erlebnisse wach und können ebenfalls erzählt werden. Junge Menschen und Kinder erhalten durch die Berichte der Zeitzeugen einen Einblick in die eine Zeit, in der es noch kein Handy und keinen Computer gab. Trotzdem war es eine spannende Zeit.

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende für Kaffee und Kuchen würden sich die Mitglieder des AK Dorfleben freuen.

Damit jeder Besucher des Erzählnachmittags einen Platz bekommt, bitten die Veranstalter um Anmeldung bis zum 15. Februar 2017, entweder telefonisch bei Familie Frey, Tel.-Nr. 05066-3984, oder bei Familie Seidel, Tel.-Nr. 05066-1703, oder per Mail: info@dorfleben-heisede.de