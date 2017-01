Erster Blutspendetermin in Gleidingen im Jahr 2017

Laatzen: Grundschule Gleidingen | Am Dienstag den 31. Januar findet in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der

Aula der Grundschule Gleidingen, Oesselser Str. ein Blutspendetermin statt.

Spenden dürfen alle von 18 bis zum 73.Lebensjahr. Wichtig ab Januar 2017 !

Zum Blutspendeausweis muss ab sofort auch der Personalausweis mit vorgelegt werden.

Ein schmackhaftes Buffet ist wie immer vorhanden. Das Team des DRK Gleidingen freut sich auf viele Spender/innen.

