Rund um den Böhler Leuchtturm

Zugegeben, etwas unscheinbarer als sein rot-weiß geringelter Nachbar in Westerhever ist er ja. Aber auch oder gerade weil der Böhler Leuchtturm nicht so überlaufen ist, ist er uns ans Herz gewachsen. Nach einer Radtour oder einem längeren Spaziergang über den Deich laden die hölzernen Bänke rund um den Turm aus Klinkersteinen zu einem gemütlichen Päuschen ein. Der Blick schweift über die dem Deich vorgelagerten Salzwiesen, in denen Kühe grasen. Über uns ziehen rufend Weißwangengänse. Fern vom Trubel des Ortsteiles Bad ist es hier in Böhl ruhig und idyllisch. Und über allem thront der ca. 18,5 m hohe rot-braune Klinkerbau, der 1892 errichtet wurde, um das Eiderfahrwasser zu markieren. 1914 wurde sein Leuchtfeuer aufgesetzt. Besichtigen kann man den Böhler Leuchtturm von innen zwar nicht, aber ein Spaziergang an dieses romantische Plätzchen lohnt dennoch. Den schönsten Blick auf den Leuchtturm hat man übrigens von dem kleinen Pfad aus, der vom Klinkerbau schnurstracks durch die Salzwiesen ans Meer führt.

Vom Böhler Leuchtturm ist es nicht weit zum Pfahlbau "Die Seekiste" und zur Badestelle Böhl. Die kann im Sommer auch mit dem Auto angefahren werden. Wir sind aber lieber die rund 2,5 km vom Leuchtturm in den Ortsteil Dorf auf dem Deich unterwegs. Warm eingemummelt macht der Spaziergang auch bei herbstlichem Wetter Spaß. Und der nächste Pharisäer oder heiße Kakao wartet garantiert in einem Lokal auf durchgefrorene Gäste.