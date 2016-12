Trinkwasservergiftung

Sangerhausen : Trinkwasserverunreinigung |

... in Sangershausen durch Giftcocktail im Grundwasser.

Uran, Nickel und Sulfat verunreinigt das Trinkwasser.Das müsste nicht so sein, aber ... lest selbst: Link Dies ist eine Petition, die den direkt betroffenen Menschen in Sangershausen zu ihrem Recht verhelfen kann.Übrigens: niemand sollte glauben, dass das Wasser aus dem Wasserhahn SAUBER ist. Wir wissen nicht wo das Wasser herkommt und wir haben nicht die Mittel, um es überprüfen zu können. Die Überwachung des Grundwassers durch die Wasserbehörden ist nicht lückenlos.Nitrate durch die Gülleverklappung auf die Äcker, bedroht ebenfalls das Grundwasser.Kläranlagen können viele der Stoffe gar nicht herausspalten und reinigen. Um Gifte zu neutralisieren wird in regelmäßigen Abständen das Trinkwasser mit Chlor / Ozon versetzt. Beides Gase, die ab einer bestimmten verkonsumierten Menge gesundheitsschädlich wirken können, vor allem für Baby und Kleinkind.Alle Stoffe sind auch Minrlstoffe, die in jedem Lebewesen natürlich vorkommen. Leider wird ein Zuviel nicht immer vom Organismus als harmlos identifiziert. Allergien und andere gesundheitseinschränkende Krankheiten bis hin zum Krebs, können geweckt werden und ausbrechen.... von der wachsamen "profi-medizinisch" sausenden Francis Bee