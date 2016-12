Renneritzer Neujahrsempfang und Weihnachtsbaumverbrennen

Die Tage sind kurz, es wird zeitig dunkel. In und an den Häusern leuchten bunte Lichter. Mancherorts riecht es nach Glühwein und Zimt. Es ist Weihnachtszeit und der Jahreswechsel rückt langsam näher. Die geschmückten Tannenbäume werden in den Häusern stehen und eine gemütliche Stimmung verbreiten.Doch im neuen Jahr müssen die Bäume auch wieder entsorgt werden. Darum kümmert sich in Renneritz und Ramsin der Heimatverein Renneritz. Denn am 7. Januar laden wir ab 15.30 Uhr zum Neujahrsempfang und Weihnachtsbaumverbrennen an das Dorfgemeinschaftshaus in Renneritz. Am Vormittag des 7. Januar 2017 werden wir die alten Weihnachtsbäume in Renneritz und Ramsin abholen. Bis 9.00 haben die Bürger die Gelegenheit, ihren Baum zur Abholung vor dem Haus bereit zu stellen. Am Nachmittag möchten wir gemeinsam mit Ihnen auf das neue Jahr anstoßen und uns bei Waffeln, Bratwürsten, Kinderpunsch und Glühwein am Feuer der alten Bäume wärmen und erfreuen.Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Fest im Kreise Ihrer Liebsten und einen guten Start in das Jahr 2017.