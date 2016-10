Adventsmarkt mit Kasperletheater in Renneritz

Verkauf selbst gebastelter Weihnachtsdeko und gemütliches Beisammensein

Am 19. November laden die Sportfrauen des Heimatvereins Renneritz wieder zum Adventsmarkt an das Dorfgemeinschaftshaus in Renneritz ein. Unterstützt werden sie in diesem Jahr von den Mitgliedern des Feuerwehrvereins Renneritz.Ab 14.30 werden die Gäste mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen empfangen. Zur weiteren Stärkung gibt es aber auch deftige Bratwürste und heißen Kinderpunsch sowie Glühwein. In aller Ruhe kan man dann aus dem breiten Angebot der selbst gebastelten Weihnachtsdekorationen das Passende bzw. Fehlende für das eigene Zuhause auswählen. Oder man versucht sein Glück bei der Tombola.Ab 15.30 Uhr heißt es dann vor allem für die kleinen Zuschauer "Vorhang auf" im Kasperletheater. Erzählt wird dieses Mal die Geschichte "Weihnachten im Hexenwald". Im Anschluss will der Weihnachtsmann noch in Renneritz vorbei schauen und den Kindern eine kleine Freude bereiten.