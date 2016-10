Freddy Albers von der Reeperbahn bis zum Broadway

An Bord unterhält Sie Freddy Albers mit den schönsten Seemannsliedern von Freddy Quinn & Hans Albers und Entertainment-Klassikern von Dean Martin, Frank Sinatra, Elvis, Engelbert & Co. www.freddy-albers.de Während der Loreleyrundfahrt am Samstag, 05.November 2016Die Abfahrt ist um 14.00 Uhr in Rüdesheim, Fahrtdauer ca. 4,5 Stunden