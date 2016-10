WIR FAHREN NACH ROTT AM INN UND ALTÖTTING

Rott am Inn : CSU Stammtisch |

Am Do.1. Dezember geht unser Ausflug ins Dengel Schokoladenland in Rott am Inn

Wir starten pünktlich mit dem Busunternehmen Betzmeir um 8.00 Uhr am Park und Ride Platz in Friedberg West. Um 10.30 Uhr sind wir bei Dengler Schokolade zu einer Führung gemeldet. Versprochen wurde uns, die Schokoladengeschichte und eine genaue Erklärung zur Verarbeitung des Rohproduktes, von der Kakaobohne bis zur Schokoladentafel, sogar verschiedene Riechstationen mit einmaligen Geruchserlebnissen zu erleben: Vielleicht auch die Themenbezogene Ausstellung von Schokoladen Hohlfiguren und Sonderanfertigungen und einen Kurzfilm soll es geben. Rott am Inn ist durch seine Rokokokirche berühmt, daher werden wir diese ebenfalls besuchen. Nächste Station: Mittagessen im Gasthof Esterer, in Zellerreith. Dort werden wir zwischen 13.00 – 13.3 Uhr erwartet

Nach dieser Stärkung führt unsere Fahrt nach Altötting zum dortigen Christkindlmarkt um dann bis zur Heimfahrt um 18.00 Uhr den Christkindlmarkt auf eigene Regie zu besuchen.

Ich würde mich freuen, wenn Euch dieser Ausflug zusagt und viele Anmeldungen auch unter Tel. 0821.604953 oder E-Mail christlfischer51@web.de eintreffen

Der Fahrpreis incl. Führung, beträgt 35,- €.