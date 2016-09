CINEMUSIC – Filmmusik Live erleben!

Roßtal : Aula Mittelsschule Roßtal |

CINEMUSIC – Die große Gala der Musical – und Filmmusik

Musical trifft Filmmusik – die große Gala.

Erleben Sie Top-Solisten in einer mitreißenden zweieinhalbstündigen Show mit den Highlights aus den beliebtesten Musicals und den größten Filmsongs aus über 50 Jahren Filmmusik.



Freuen Sie sich auf großartige Stimmen, farbenprächtige Kostüme und einen zauberhaften Abend mit den musikalischen Höhepunkten aus Elisabeth – die wahre Geschichte der Sissi, Dirty Dancing, König der Löwen, Tanz der Vampire, Cats, die Eiskönigin, der Hobbit, James Bond, Wicked oder Moulin Rouge.



Lassen Sie sich von dem jungen, schwungvollen Ensemble in die schillernde Welt der Musicals entführen und erleben Sie die überwältigende Musik Ihrer Lieblingsfilme in einer einzigartigen Darbietung. Mit Charme, Witz und einem Hauch von Romantik wird die Gala für jung und alt zum unvergesslichen Erlebnis.

Ein Muss für alle Fans der Musical- und Filmmusik.