Rosenheim : Vorplatz von WEKO Wohnen Rosenheim |

29.10.2016 bis 30.10.2016

Großer Herbstmarkt bei WEKO in Rosenheim „park&art“

Ein Festival der Kunst und des Kunsthandwerks unter den wärmenden Sonnenstrahlen der goldenen Herbstsonne: Zum 5. Mal veranstaltet G.E.J.A. EVENT auf dem Vorplatz des Rosenheimer Möbelhauses WEKO einen Kunsthandwerkermarkt mit ca. 40 Ausstellern aus Nah und Fern. An zwei Tagen präsentieren Maler und Bildhauer sowie Werkstätten aus den Bereichen Glas, Textil- und Wohndesign, Mode, Leder, Keramik, Feinkost, Holz und Schmuck ihre einzigartigen Unikate. Interessierte Besucher können sich einen Einblick in die verschiedenen Arbeitstechniken der Künstler verschaffen. Schlendern, Einkaufen und Genießen für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Sa. 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, So. 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Vorplatz von WEKO Wohnen Rosenheim, Am Gittersbach 1, 83026 Rosenheim

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 9836984