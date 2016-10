Secondhandbasar Ronnenberg e.V. spendet für Trikos der E-Jugend der JSG Ronnenberg/Ihme-Roloven

Die JSG Ronnenberg/Ihme-Roloven ist ein Zusammenschluss der jugendlichen Spieler aus der SG 05 Ronnenberg und der SV Ihme-Roloven.In der E-Jugend der JSG trainieren und spielen aktuell 12 Jungen und 2 Mädchen unter Trainer Bennet Holweg, wobei immer der Spaß am Sport im Vordergrund steht.Da die Kinder eine tolle Saison absolviert haben und zur Zeit auf einem guten vierten Platz in der ersten Kreisklasse stehen, waren die bis dahin fehlenden Trikos zum Warmmachen eine passende Anerkennung für die erbrachten Leistungen.Der Spendenbetrag stammt aus einem Teil der Überschüsse der diesjährigen Kommissionsbasare. Die Kommissionsbasare sind in Ronnenberg erfolgreiche Tradition: seit mehr als 20 Jahren werden zweimal jährlich mit der Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helferinnen Secondhand-Basare für Kindersachen, Spielzeug und vieles mehr für kleine bis große Kinder im Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg 3 veranstaltet. Mit den Erlösen werden ebenfalls traditionell diverse Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, vorrangig in der Stadt Ronnenberg, durch Geld- aber auch Sachspenden in unterschiedlichen Höhen unterstützt.Derfindet amim Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg 3, 30952 Ronnenberg statt.Neue Vereinsmitglieder aber auch Helfer für die Basare sind herzlich willkommen, Mitgliedsbeiträge oder Aufnahmegebühren werden nicht erhoben. Weitere Informationen können über die Internetseite www.secondhandbasar-ronnenberg.de oder auch unter der eMail-Adresse BasarRonnenberg@gmx.de angefordert werden.