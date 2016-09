INTENSIVkinder-Frühstückstreffen im Oktober 2016

Ronnenberg : Ronnenberg |

Wir haben einen neuen Termin für unser nächstes INTENSIVkinder-Frühstückstreffen: am Dienstag, den 25.10.2016 um 9 Uhr 30 in Ronnenberg.

Wer Lust und Zeit hat, meldet sich bitte unter leisner.nds@intensivkinder.de an