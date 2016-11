Ronnenberg : Ronnenberg |

Unser letztes Frühstückstreffen in diesem Jahr findet am 13.12.2016 ab 9 Uhr 30 in Empelde statt. Wir sind Eltern behinderter Kinder und treffen uns regelmäßig zum Frühstück und Austausch, während die Kinder in Schule oder Werkstatt/Tafö sind. Bitte melden Sie sich bei mir an.