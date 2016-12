Wasserqualiät

Seit einiger Zeit haben wir einen durchsichtigen Wasserkocher. Der sagt mir, dass die Qualität des Wassers, welches wir jedenfalls in Empelde beziehen, sehr schlecht ist.; zumindest was den Kalkanteil betrifft. Maximal eine Woche und der Kalk hat sich in der Kanne abgesetzt (sichtbar)! Gesund kann das nicht sein ...

