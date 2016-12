Winterzauber

Zauberhaft wird es am 09. Dezember in der Versöhnungskirche in Weetzen.

Nicht ohne Grund heißt das traditionelle Vorweihnachts-Konzert der Musikvereinigung Weetzen „Winterzauber“. Schließlich wird das Programm, das die Musikerinnen und Musiker rund um Bandleader René Geller präsentieren, das Publikum wie schon in den vergangenen Jahren im Nu in Weihnachtsstimmung versetzen. „Unsere Gäste sollen den Alltag hinter sich lassen und sich aus vollem Herzen auf Weihnachten freuen“, wünscht sich Geller. Neben Stücken, die man zum ersten Mal von der Musikvereinigung Weetzen hören wird, werden auch lieb gewonnene Klassiker wie „All I want for Christmas is you“ oder „Merry Christmas Everyone!“ nicht fehlen. „Diese Stücke gehören für uns zu Weihnachten wie die Kerzen am Christbaum“ lacht Geller. Besonderer Glanz wird dem „Winterzauber“ durch die herausragenden Stimmen von Kim Bäte und Nicole Kasperek verliehen.

Das Konzert „Winterzauber“ beginnt am 09.12.2016 um 19:30 Uhr in der Evangelischen Versöhnungskirche Weetzen, Dietrich-Bonnhoeffer-Straße 7. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

