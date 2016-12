Weihnachtsfeier des Sozialverband Ronnenberg

Am 10 Dezember ab 15 Uhr veranstaltet der Sozialverband Deutschland Ortsverband Ronnenberg (SoVD) seine diesjährige Weihnachtsfeier im Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg, in Ronnenberg.

Wer daran teilnehmen möchte, wird gebeten sich bei Herta Meyer, Tel 05109-7457 oder Helga Berger, Tel. 05109-9927 anzumelden.

