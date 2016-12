Weihnachtsfeier des SoVD Ronnenberg

Am Samstag den 10. Dezember 2016 feierte der Ortsverband Ronnenberg des Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) seine alljährliche Weihnachtsfeier.

Ungefähr 100 Mitglieder folgten der Einladung in den Großen Saal des Gemeindehauses am Weetzer Kirchweg.

Fleißige Helfer hatten den Saal weihnachtlich geschmückt und an jedem Platz ein kleines Präsent bereitgelegt.

Mit musikalischer Unterstützung von Martin Volker und seinem Akkordeon wurden zunächst zwei Weihnachtslieder gesungen, anschließend begrüßte die erste Vorsitzende des SoVD Ronnenberg, Herta Meyer, die Anwesenden und gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Nachdem Kaffee und Kuchen verspeist waren, wurde vom Weihnachtsmann, gespielt von Jürgen Kruse, eine Weihnachtsgeschichte vorgetragen. Dann spielte Martin Volker wieder einige Weihnachtslieder die von vielen Anwesenden mitgesungen wurden.

Als Überraschung wurde ein Zwei-Personen-Stück mit dem Thema: „Scenen einer Ehe“ oder „Keine(r) versteht mich“ vorgetragen. Akteure waren Herta Meyer und Jürgen Kruse. Nach diesem herrlichen Sketch und weiteren Weihnachtsliedern mit Unterstützung von Martin Volker kam noch eine kritische Satire über den Mythos des Weihnachtsmanns, der in einer Nacht alle Familien auf der Erde besucht und Geschenke verteilt, vorgetragen von Jürgen Kruse. Zum Abschluss der Feier spielte Martin Volker noch einige Weihnachtslieder.



Die nächsten Veranstaltungen:

Am Mittwoch den 18. Januar 2017 trifft sich die Männergruppe um 14 Uhr am S-Bahnhof Ronnenberg zu einem Besuch der Brauerei Herrenhausen.



Am Mittwoch den 25. Januar 2017 trifft sich die Rad- und Wandergruppe um 14 Uhr an der Sparkasse in Ronnenberg zu einer Wanderung zur Kückenmühle.



Am Mittwoch den 15. Februar 2017 trifft sich die Männergruppe um 14 Uhr bei Hans Mentner zu einer Wanderung. Anschließend gibt es bei Hans Glühwein und Schmalzbrote.



Am Freitag den 17. Februar 2017 feiert der SoVD zusammen mit dem AHC Hannover die 2. Karnevals-Prunksitzung im Gemeinschaftshaus in Ronnenberg. Beginn ist 19.11 Uhr, Einlass ist ab 18.11 Uhr. Eintrittskarten bei Lotto-Toto Schmidt, Buchfink, Herta Meyer Tel. 05109-7457 oder Helga Berger Tel. 05109-9927



Die Jahreshauptversammlung des Sozialverband Deutschland, Ortsverband Ronnenberg findet am Samstag den 11. März 2017 um 17 Uhr im Wildschütz statt. Anmeldungen bei Herta Meyer Tel 05109-7457 oder Bei Helga Berger Tel. 05109-9927 sind erforderlich.

