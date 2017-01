Weetzen wird 750 Jahre alt!

Ronnenberg : Weetzen |

Sport – einmal ganz anders

Am 23. Januar 2017 haben sich ca. 25 Personen eingefunden, um ein hochgestecktes Ziel zu erreichen. Dieses Ziel ist noch in weiter Ferne, aber Ausdauer und Denkvermögen sind in dieser Sportart die wichtigsten Kriterien. Wir reden vom 06.04.2019, dann haben wir die erste und wohl auch wichtigste Etappe dieser langen Strecke erreicht. Dieses Datum sagt euch nichts? Weetzen wird an diesem Tag 750 Jahre alt und dieses Ereignis wollen wir hier in Weetzen gebührend feiern. Und warum schreiben wir in der Zeitung vom Sportverein? Zwei Dinge fallen mir spontan ein. 1. möchten wir alle Vereine erreichen, sich an diesem Langstreckenlauf einzubringen und 2. suchen wir noch Mitstreiter, die sich ebenfalls Gedanken zum Ablauf dieses denkwürdigen Ereignisses machen möchten. Interesse? Super, dann das Telefon zur Hand und Thomas Bensch unter 05109 / 98 08 anrufen oder eine Mail zusenden tombensch@htp-tel.de. Weiterhin besteht die Möglichkeit, am 05.04.2017 um 19:00 Uhr in das ehemalige Gasthaus Lüerßen zu kommen. Dann haben wir unser zweites gemeinsames Treffen und vielleicht auch schon erste Ergebnisse aus den Unterausschüssen. Um solch ein Großereignis vorzubereiten, bedarf es vieler Hände, wie wir es beim 100jährigen Jubiläum vom Sportverein 2011 selbst erlebt haben. Wir sehen uns?

Gerd-Volker Weiden