INTENSIVkinder zuhause Niedersachsen e.V. ist HelferHerzen-Preisträger

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei der regionalen Jury!“ Diese bestand aus sechs lokalen Persönlichkeiten – darunter auch der Radiomoderator Michael Thürnau und Comedian Daphne Deluxe -, die eine Auswahl aus 115 eingegangenen Bewerbungen treffen musste. „Wir freuen uns darüber, dass in Hannover und Umgebung so viele Ehrenamtliche aktiv sind“, meinte dm-Gebietsverantwortliche Kenneth Kitchen-Roscher bei der Preisübergabe. Insgesamt 14 Ehrenamtliche bzw. Initiativen aus der Region Hannover wurden mit dem dm-Preis für Engagement ausgezeichnet.Über die damit verbundene Zuwendung in Höhe von 1.000,--€ freut sich der Vorstand sehr, denn Spenden werden immer benötigt für die zahlreichen Freizeit- und Ferienangebote für schwer behinderte Kinder und Jugendliche, die INTENSIVkinder zuhause Niedersachsen e.V. regelmäßig ehrenamtlich organisiert.Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU), Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V. (DKSB), Deutsche UNESCO-Kommission e. V. (DUK) und die dm-Drogeriemarktkette riefen im Frühjahr zur Teilnahme an der Initiative „HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement“ auf. Rund 10.000 Menschen in ganz Deutschland bewarben sich für den Ehrenamtspreis.