Der SoVD machte einen Ausflug in die Lüneburger Heide.

Die Urlaubsanlage in Fintel war für die folgenden 5 Tage der Ausgangspunkt für verschiedene Aktivitäten und Ausflüge. So wurden z.B. Wanderungen ins Dorf, Bosseln, Planwagenfahrt, Besuch des Freilichtmuseums Kiekeberg, eine Kutschfahrt zum Heidegarten und ein Besuch in Celle angeboten. Auch Veranstaltungen wie Modenschau, Line Dance, Bingo, Mitsingabend, Tanzabende mit Musikern und DJ sowie die Aufführung eines Musicals waren im Programm.Das Angebot war so vielfältig, dass für jeden Geschmack etwas dabei war. So war auch das Urteil aller Teilnehmer ausgesprochen positiv. Es hat Spaß gemacht an den Veranstaltungen teilzunehmen und einige haben auch etwas über Land und Leute gelernt.Am Dienstag den 18. Oktober 2016 um 16 Uhr wird in der Lütt Jever Scheune ein Vortrag über eine Reise in ein fernes Land gehalten. Anschließend wird ein kleiner bayerischer Imbiss gereicht. Anmeldung ist erforderlich bei Herta Meyer Tel. 05109-7457 oder Helga Berger Tel. 05109-9927.Am Mittwoch den 19. Oktober 2016 um 13:30 Uhr trifft sich die Männergruppe am Ronnenberger Bahnhof zur Fahrt nach Egestorf. Von dort wird zur Bärenhöhle gewandert.Am Samstag den 5. November 2016 beginnt um 11 Uhr die Feier zum 70-jährigen Jubiläum des Sozialverband Ronnenberg (SoVD). Teilnehmer müssen sich bis zum 18. Oktober 2016 bei Herta Meyer Tel. 05109-7457 oder Helga Berger Tel. 05109-9927 anmelden.