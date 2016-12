Ronnenberg : Aula der Marie-Curie-Schule |

Am Donnerstag, d. 12. Januar 2017 findet in der Aula der Marie Curie-Schule in Ronnenberg-Empelde ein Benefizkonzert mit Matthias Brodowy zu Gunsten von INTENSIVkinder zuhause Niedersachen e.V. statt. Der Elternverein organisiert in der Region Hannover zahlreiche Freizeitaktionen für schwerpflegebedürftige Kinder und Jugendliche.

'Bis es Euch gefällt' heißt das Programm und wer Matthias Brodowy kennt weiß, dass den Besuchern ein höchst vergnüglicher Abend bevorsteht.



Eintrittskarten gibt es bei Plumhoff-Empelde, Berliner Str. 19 in Ronnenberg-Empelde.Oder schreiben Sie eine E-Mail mit der gewünschten Kartenanzahl und Ihrer vollständigen Adresse an intensivkinder.nds@gmx.de .