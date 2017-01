Sylvester in Gotha

In diesen paar Tagen haben wir viel gesehen, u. a. die Städte Weimar, Erfurt, Gotha und Eisenach. Wir waren auf dem Rennsteig, dem Inselberg, bei Oma Plüsch. Auch die Planwagenfahrt war ein tolles Ereignis. Abends wurde oft Karten gespielt. Sylvester haben wir in fröhlicher Runde gefeiert. Die eine Woche ging viel zu schnell herum, stellten wir auf der Heimfahrt fest.Jetzt freuen wir uns schon auf die nächsten Urlaubsfahrten am 27. Juli und die Donaukreuzfahrt am 19. Oktober mit dem Reiseveranstalter Baumeister.