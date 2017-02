Listenverkauf für Secondhandbasar in Ronnenberg

Wer Artikel auf dem Secondhand-Basar am 18.03.2017 anbieten möchte, kann pro Familie eine Liste (für 30 Teile) erwerben.

Die Listen kosten 1,50 € und werden am 22.02.2017 und am 24.02.2017 jeweils von 16:30 bis 17:30 Uhr in der katholischen Kirche St. Thomas Morus (Deisterstraße 12, 30952 Ronnenberg) ausgegeben.



Weitere Informationen gibt es über die Internetseite www.secondhandbasar-ronnenberg.de, unter der eMail-Adresse BasarRonnenberg@gmx.de, unter 05109/5630753 und auf den ausgehängten Flyern.