Besuch der Brauerei Herrenhausen

21 Mitglieder der Männergruppe versammelten sich am S-Bahnhof in Ronnenberg um gemeinsam nach Herrenhausen zu fahren. An der Brauerei wurden wir von einem Mitarbeiter der Brauerei empfangen, der uns zunächst über die Historie des Bierbrauens im Allgemeinen und der Tradition der Brauerei Herrenhausen im Besonderen informierte.1516 wurde das Deutsche Reinheitsgebot von den bayerischen Herzögen Wilhelm IV. und Ludwig X eingeführt. Seither sind Gerste, Hopfen und Wasser die drei Elemente des Bierbrauens. Heutzutage wird zusätzlich noch Hefe zum Brauen verwendet.Die Brauerei Herrenhausen wurde 1868 gegründet und ist heute im Besitz der Familie Schulz-Hausbrandt. Die Brauerei verkauft heute jährlich ca. 120.000 Hektoliter folgender sieben Biere: Premium Pilsner, Alster, Icebeer, Herrenhäuser Spezial, Herrenhäuser Weizen, Lüttje Lage und Hannoversches Festbier.Im Anschluss an den Einführungsvortrag wurden in einem Rundgang die Brauerei gezeigt:Die Energiezentrale von der aus die Wasser-, Strom- und Kälteversorgung gesteuert wird, die Siloanlagen für Gerste, Weizen und Hopfen, das Sudhaus von dem aus die Bierherstellung gesteuert wird und zuletzt die Flaschenabfüllung.Am Ende des Rundgangs wurden in der Bierstube die verschiedenen Biere mit Schmalzbrot zum Testen serviert.Am Mittwoch den 25. Januar 2017 trifft sich die Rad- und Wandergruppe um 14 Uhr an der Sparkasse in Ronnenberg zu einer Wanderung zur Kückenmühle.Am Mittwoch den 15. Februar 2017 trifft sich die Männergruppe um 14 Uhr bei Hans Mentner zu einer Wanderung. Anschließend gibt es bei Hans Glühwein und Schmalzbrote.Am Freitag den 17. Februar 2017 feiert der SoVD zusammen mit dem AHC Hannover die 2. Karnevals-Prunksitzung im Gemeinschaftshaus in Ronnenberg. Beginn ist 19.11 Uhr, Einlass ist ab 18.11 Uhr. Eintrittskarten bei Lotto-Toto Schmidt, Buchfink, Herta Meyer Tel. 05109-7457 oder Helga Berger Tel. 05109-9927.Am Mittwoch den 22. Februar 2017 trifft sich die Rad- und Wandergruppe um 14 Uhr an der Sparkasse in Ronnenberg zu einer Wanderung zum Sportplatz Weetzen. Dort werden Glühwein und Schmalzbrote gereicht. Anmeldung erforderlich bei Herta Meyer Tel. 05109-7457 oder Helga Berger Tel. 05109-9927.Die Jahreshauptversammlung des Sozialverband Deutschland, Ortsverband Ronnenberg findet am Samstag den 11. März 2017 um 17 Uhr im Wildschütz statt. Anmeldungen bei Herta Meyer Tel 05109-7457 oder Bei Helga Berger Tel. 05109-9927 sind erforderlich.