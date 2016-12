Deferegger Exulanten / Protestanten aus Tirol

Mehr zu Glaubensflüchtlingen

Mehr zu anderen Auswanderern

Weitere interessante Hinweise - auch zu ähnlichen Themen -

aktualisiert |> bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Deferegger_und_D%C3%... >>>> bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/St._Jakob_in_Defereg... >>>> bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/St._Veit_in_Deferegg... 2002:>>> 2012:>>> Dr. Michael Huber:> Vortrag vom 29. September 2012 in Bruggen, St. Veit > http://www.evang-lienz.at/images/word/10JahreDefer... Dissertori, Alois:Schlern-Schriften Band 235. Erstauflage 1964. 3., erg. Aufl. 2008. 158 S. mit einer Übersichtskarte, 9 Bildtafeln. > http://www.uvw.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetai... Leeb, Rudolf: http://books.google.de/books?id=ROxa3Y92mz0C (ab S. 277 auszugsweise)in: Joachim Bahlcke (Hg.),>>>Leeb, Rudolf:> [Digitale Bearbeitung Heino Speer 2015] > http://repertorium.at/sl/leeb_regensburg.html (enthält auch einiges über die Deferegger + weitere Literaturhinweise)> (Auszüge) > http://ulm.de/sixcms/media.php/29/Migration_2_1_M0... >>>Eberhard Fritz:[in: Die Schwabenkinder. Arbeit in der Fremde vom 17. bis 20. Jahrhundert, hrsg. vom Bauernhaus-Museum Wolfegg, 2012] > http://www.schwabenkinder.eu/media/filer/2012/04/2... > "Deferegger" s. Seite 9 + Literatur + Anmerkungen>>>Eberhard Fritz:> in „Württembergische Kirchengeschichte Online“ > https://www.wkgo.de/themen/salzburger-exulanten (auch "Deferegger")Seite