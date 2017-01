Neues Waschbecken montieren leicht gemacht

Waschbecken, wie sie heute in jedem Badezimmer üblich sind, müssen montiert und dabei an Wasser und Abwasser angeschlossen werden. Mit etwas handwerklichem Geschick geht das auch ohne Klempner.

Das Waschbecken muss montiert werden

Wie montiert man ein Waschbecken

Sei es durch eine Renovierung, oder wie Sie das Waschbecken ausgetauscht haben – ein Neues Becken muss angebracht werden. Becken und Armaturen kannst du heutzutage sogar online Bestellen. Waschbecken und Amaturen findet man hier zum Beispiel . Das Prinzip ist immer gleich, auch wenn bei verschiedenen Größen unterschiedliche Haltbarkeit verlangt wird. Heute gibt es oft auch Badezimmerschränke, die als obere Platte ein Waschbecken haben. Diese sind dann nicht an der Wand angebracht, sondern liegen auf dem Schrank auf, und sind mit diesem verbundenZunächst müssen alle Zu- und Ableitungen an der richtigen Stelle sitzen. Das heißt, die Rohre oder Schläuche (flexible Rohre machen sich gut für die Montage) müssen in vertretbarer Entfernung sein, um das Wasser anzuschließen und das Abwasser ebenfalls. Für das Anbringen des Waschbeckens gibt es eine Art Schrauben, die als Waschbeckenhalter im Baumarkt erhältlich sind.Diese werden in der Wand verankert. An welche Stelle sie gesetzt werden müssen, kann man der Zeichnung auf der Packung des Waschbeckens entnehmen. Jedes Waschbecken hat an der Rückseite in der Keramik zwei Löcher, durch die die Halterungen geschoben werden, und von vorn verschraubt. Die Verbindung zwischen Abwasserrohr und dem Abfluss des Waschbeckens wird mittels des mitgelieferten Verschlusses und unter Zwischenbaus eines Siphons geschlossen.Die Rohre, oder besser Schläuche für warmes und kaltes Wasser werden durch das Armaturenloch nach oben geführt, dort mit der Armatur verbunden, und diese auf das Becken gesetzt, wo sie befestigt wird. Meist sind heute Einhebelarmaturen üblich, die durch drehen kaltes oder heißes Wasser transportieren