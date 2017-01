Hochzeitsreisen als Überraschung

Eine Hochzeit erlebt man meistens nur einmal im leben. Zumindest sollte es so sein. Genauso ist es mit der Hochzeitsreise. Beides kann sehr Kostspielig sein und genau das ist wohl oft der Grund dafür, das zwar die Hochzeit ausgiebig gefeiert wird, aber die Reise aus Geldmangel flach fällt. Erst sagt man sich, das man die Hochzeitsreise irgendwann nachholt wenn man genug gespart hat. Oft kommt aber so viel dazwischen das man es irgendwann aufgibt und an den Nagel hängt.

Freundschaftshilfe

Müssen sie ihren Traum wirklich begraben ?

So soll es unseren Verwandten nicht gehen. Sie sind jung, und planen für den Sommer ihre Hochzeit . Es ist nicht mehr lange hin, dann steigt die große Feier. Ihre Hochzeitreise haben sie aber abgesagt weil das Budget für ihren Traum nicht mehr ausreicht. Die zwei lieben Afrika und wollten eine Reise nach Kenia machen. Unter anderem wollten sie dort an einer mehrtägigen Safari teilnehmen. Übernachten in einer Lodge und ein Flug über die Steppen inklusive. Erzählt haben sie uns das mal als noch nicht klar war das daraus nichts wird.Das das Hochzeitspaar doch auf Reisen gehen wird, davon wissen sie noch nichts. Die Hochzeitssegelschaft hat sich zusammengeschlossen und eine Reise organisiert. Einer der Gäste war schon ein mal auf einer Safari in Kenia und weiß worauf man bei einer Buchung achten muss.Die Auswahl an Safaris in Kenia ist wirklich groß, hier findet man eine große Auswahl an Beispielen. Dieser Freund hat also eine Safari ausgewählt mit allen Dingen wovon das Hochzeitspaar geträumt hat. Lodge Aufenthalt für die Nächte, Flug über die Steppen Kenias und natürlich eine Jeeptour mit Begleitperson die eine Führung macht. Nun schreiben wir noch eine Karte und lassen alle unterschreiben. Auf der Hochzeitsfeier übergeben wir dann das Geschenk. Wir sind schon alle sehr gespannt wie das Jubelpaar reagieren wird. :)