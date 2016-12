Die Regensburger Domspatzen

„Macht Hoch die Tür – Bayerns Knabenchöre im Advent“ ist eine neue, vierteilige Sendereihe im BR Fernsehen. Am Vierten Advent (18. Dezember 2016, von 16.15 bis 16.45 Uhr) dreht sich alles um die die Regensburger Domspatzen. Die festliche Atmosphäre der Auftritte und der intime Blick hinter die Kulissen sind eine einzigartige Einstimmung in den Advent. Neben den Konzertauftritten bieten die Beiträge einen Einblick in den Choralltag und lassen aktive wie auch ehemalige Chormitglieder, sowie die Chorleiter zu Wort kommen.