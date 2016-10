Recklinghausen : Atelier für kreatives Gestalten |

Am 19. Oktober ist es wieder soweit: die Frage nach Sinn und Zweck sowie Charakteristika von Kunst stellt sich den TeilnehmerInnen mit Blick auf die amerikanische Malerei nach 1945.

Abstrakter Expressionismus, Action Painting, Neo-Dada, Pop Art, Minimal Art, Land Art bezeichnen nur einige der avantgardistischen Kunstrichtungen der letzten sieben Jahrzehnte. Sie alle haben ihren Ursprung in den USA, wo nach dem Zweiten Weltkrieg eine kraftvolle, von Europa weitgehend unabhängige Kunstszene entstand, deren Wirkung bis heute anhält. Wir werden uns in mehreren ATELIERGESPRÄCHEN dieser Kunst widmen und gemeinsam das Museum Folkwang besuchen.

Das Seminar "Was ist Kunst?" findet jetzt mittwochs wie gewohnt von 19-21 Uhr im Atelier für kreatives Gestalten in der Herner Str. 17 in 45657 Recklinghausen statt und sucht Antworten auf Fragen, die durch die avantgardistischen Kunstbewegungen im Raum stehen.



Wir arbeiten mit dem Beamer und es brauchen keine Bücher etc. mitgebracht werden.



Kosten: 15 €



Ich freue mich über Anmeldungen und auf eine spannende Diskussionsrunde sowie den gemeinsamen Besuch im Museum.



Suria Kassimi

Atelier für kreatives Gestalten

0151 27073749