Vas Mirabile

Suria Kassimi studierte 1975 bis 1982 an der Hochschule der Bildenden Künste in Berlin. Die Meisterschülerin von Fred Thieler arbeitet im Bereich Film, Performance, Malerei und Fotografie in Berlin, Düsseldorf und Recklinghausen, wo sie seit 2013 lebt. Die Bildende Künstlerin ist außerdem Kunsthistorikerin und -therapeutin und auch hier tätig.Zu Beginn begrüßte Detlef Specovius (Marktbereichsleiter der Sparkasse Vest für Marl) – die Sparkasse Vest in Sponsor der Ausstellung – die Künstlerin und Besucher. Anschließend sparch Georg Elben (Direktor des Marler Skulpturenmuseums Glaskasten) zunächst alleine und dann mit der Künstlerin Suria Kassimi über die Ausstellung.Auf großformatigen Glasscheiben sind verschiedene Gefäße farblich als Fotoinstallation verfremdet dargestellt. Vorstellungskraft ist daher bei den Ausstellungsbesuchern gefragt, wenn es darum geht, die abstrahiert und künstlerisch gestalteten Gefäße zu erkennen. Die sehenswerte Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 3. November besucht werden.