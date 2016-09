Besuch der Besuch der Obstsaftkelterei Möller

„Von Bäumen und Sträuchern in die Flasche“ war der Titel der VHS-Veranstaltung am Samstag, den 17. September 2016, denn auf dem Programm stand der Besuch der Obstsaftkelterei Josef Möller GmbH & Co. KG. Seit Jahrzehnten erzeugt das Unternehmen Produkte in Spitzenqualität, die deutschlandweit bekannt sind und auch nach Belgien und in die Niederlande exportiert werden. Ein Betriebsangehöriger sprach bei der Führung vom Weg der Äpfel von der Anlieferung über die Saftherstellung bis hin zur Abfüllung. Der naturtrübe Apfelsaft wird erhitzt, um ihn zu stabilisieren. Zur Herstellung von klarem Apfelsaft wird Gelatine zugefügt. Andere Säfte werden geliefert. Danach informierte ich als Organisator dieser VHS-Veranstaltung und ehrenamtlicher Mitarbeiter des Agendabüros Recklinghausen die 18 Teilnehmer über den Recklinghäuser Agendapreis und die vorbildlichen Tätigkeiten der Obstsaftkelterei auf den Gebieten Ökonomie und Ökologie. Hierzu gehört, dass es das erste Recklinghäuser Unternehmen ist, das von Ökoprofit zertifiziert wurde. Für diese Maßnahmen erhielt die Obstsaftkelterei Josef Möller GmbH & Co. KG im Jahre 2012 den Recklinghäuser Agendapreis. Zum Abschluss wurden Infoblätter zum Agendapreis 2016 mit Einlegeblätter für Vorschläge, die bis zum 15. Oktober gemacht werden können, an die Teilnehmer der Veranstaltung verteilt.