PROFIBOXEN : Championsnight in Ransbach-Baumbach

Und bald ists wieder so weit, dann fliegen die Fäuste, am 19. November 2016 in der Stadthalle in Ransbach-Baumbach. Unter Anderen boxen dort die bekannten Fighter Yakup Saglam, Dennis Ronert, Sandro Reinhardt und Cem Kurnazcan + Sebastian Deda sowie auch Mike Hammelmann(Schwergewicht).Wer einen guten Platz in der Halle möchte, sollte sich schnellstens um Tickets bemühen. Noch sind Karten in allen Kategorien vorhanden. Mehr dazu im Veranstaltungslink: