Kürbiszauber

Pullach im Isartal : Naturerlebniszentrum (NEZ) |

Halloween steht vor der Tür und es ist Kürbiszeit! Einen Nachmittag lang wollen wir den Zauber dieser orangen, runden Frucht erkunden und sehen, was man daraus so alles machen kann. Zuerst höhlen wir die Kürbisse aus und schnitzen daraus gruselige Laternen. Aus dem Fruchtfleisch kochen wir dann eine leckere Suppe, die wir anschließend bei Dämmerung am Lagerfeuer essen. Währenddessen werden wir uns gegenseitig lustige Geschichten erzählen.



Termin: 30.10.2016, 14:00 – 18:00 Uhr

VA-Nr.: 36233

Teilnehmer_innen: Jungen und Mädchen von 8 - 12 Jahren

Ort: Pullach, Naturerlebniszentrum (NEZ)

Kosten: € 15,-

Leitung: Meike Selch