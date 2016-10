Herbstfreizeit | Around the world - in 5 Tagen um die Welt

Am Montag gestalten wir gemeinsam unseren Weltreise-Turnbeutel in den wir jeden Tag ein Souvenir packen werden. Ein gemeinsamer Ausflug in den Tierpark Hellabrunn gehört genauso zu unserem Programm wie das tägliche gemeinsame Kochen des Mittagessens. Wir werden amerikanisch, afrikanisch und asiatisch essen. Selbstverständlich werden wir viel spielen, Spaß haben und unsere Ferien gemeinsam genießen.Seid gespannt auf unser Programm in dieser Woche. Geleitet wird die Ferienaktion von Anna Jacob, die bereits mehrfach Freizeiten der Burg Schwaneck geleitet hat.Da wir eine Woche lang mit einer Gruppe an einem Thema arbeiten möchten, haben wir uns dazu entschieden die Ferienaktion von Montag bis Freitag von jeweils 09:00 bis 16:00 Uhr durchzuführen. Die Freizeit findet also auch am Feiertag, den 01. November, und am Freitag, den 04. November, statt. Für die Entwicklung der Gruppe und das Konzept der Ferienaktion ist es wichtig, dass alle Kinder auch an allen Tagen teilnehmen.Teilnehmer_innen: Mädchen und Jungen von 8 – 12 JahrenOrt: Pullach, Naturerlebniszentrum (NEZ)Kosten: € 95,-Leitung: Anna Jacob