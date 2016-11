Saturday Move & Groove - Barfuss Tanz Party

Am Kornfeld 12

Zum dritten Mal findet nun am 12.11.2016 eine Tanzparty in Pürgen bei Landsberg am Lech statt.



Tolle Menschen - super Musik aus aller Welt jenseits von Hitparaden

mit DJane Eiba Krois



Einfahrt Pürgener Straße



auf Spendenbasis