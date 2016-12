Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin.

Aktion das Lies Projekt, von Ismael Abou Naggy dem Betreiber, da er in Verdachtgeraten ist, für den IS zu Arbeiten. Um junge Menschen, für den Heiligenkrieganzuwerben. Und es nun, durch den Innenminister, Tomas Demisiour verbotenworden ist.Einen anzuheuern, der ein Vergeltungsschlag verübt. Da sich seineÄusserung, bei seiner lies Aktion, merkwürdig angehört hat, wenn einer seinenSohn Töten würde, so würde er es 1000 mal machen, Menschen zu töten, die ihndas antun würden. Da steckt eine Terror Aktion dahinter. Der Täter der denLastwagen gestohlen hat, war angeblich was die Polizei festgestellt hat, einPakistani, der 23 Jahre alt gewesen ist. Da aber er noch nicht gefasst sein soll,ist er noch flüchtig, und auf freien Fuß. Da er immer noch weitere Anschlägemachen kann, ist die Gefahr noch nicht Gebannt. Ein Ereignis was Erschütterlichist, in der Besinnlichen Zeit, zum Weihnachtsfest. Wenn jemand einen Hinweißgeben kann, der eine Beobachtung gemacht hat, wo der Täter sich befindet, derMelde sich bei der Berliner Polizei. Denn jeder Hinweiß ist wichtig, zur weiterenAufklärung des Verbrechens. Denn es kann nicht sein, das Deutschland in einenKrieg, deshalb gezwungen werden soll. Pakistan ist auch Muslimisch, und wirdständig Radikalisiert. Da sich über all IS Kämpfer aufhalten. Die bei passenderGelegenheit zuschlagen. Bericht vom Dienstag den 20.12.2016