"TOP 20 - Liste" des Bürgerhaushalts 2017

Potsdams Bürgermeister und Finanzbeigeordneter Burkhard Exner lobte die erneut gestiegene Teilnehmerzahl. „Mit dem Bürgerhaushalt und dem erneut gestiegenen Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner, stellt Potsdam deutschlandweit eine klare Vorreiterrolle dar. Viele nutzen diese Form des Dialogs mit der kommunalen Politik und Verwaltung. Sie bringen sich aktiv ein und machen den Bürgerhaushalt zu dem, was er sein soll. Ein Beitrag zur gemeinsamen Gestaltung unserer Stadt.“"TOP 20 - Liste der Vorschläge"Bürgervorschläge zur Haushaltssicherung1. Kein öffentliches Geld für den Abriss des Hotels Mercure2. Keine städtischen Mittel für den Aufbau der Garnisonkirche3. Hundesteuer deutlich anheben4. Reduzierung der Fraktionsfinanzierung5. Gebühren für Feuerwerke erhöhenBürgervorschläge zur laufenden Verwaltung6. Tierheimneubau in Potsdam fördern7. Kita- und Hortgebühren anpassen und senken8. Mehr Kita-Personal durch Co-Finanzierung der Stadt9. Umgehungsstraße in der Verkehrsentwicklung berücksichtigen10. Rechenzentrum als Ort für Kreative erhalten11. Mehr Sauberkeit durch weitere Mülleimer und häufigere Leerung12. Gutachten gegen den Weiterbetrieb des Atomreaktors in Wannsee13. Dichtere Takte des Öffentlichen Nahverkehrs im Berufsverkehr14. Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtler: Fahrtkosten15. Bessere Betreuung für Schüler und Kinder mit BehinderungBürgervorschläge zur Investitionsplanung16. Potsdams Radwege ausbauen und mehr Radschnellwege einrichten17. Instandsetzung und Modernisierung anstatt Abriss in Potsdams Innenstadt18. Biosphäre erhalten: Kiez-/Freibad, Eventraum, Schule19. Neugestaltung der Potsdamer Mitte umsetzen: Historischer Stadtgrundriss20. Instandsetzung und Modernisierung Sportplatz zum Kahleberg, WaldstadtDas vollständige Ergebnis des Bürgerhaushalts 2017 ist hier online nachlesbar:Am 2. November 2016 wird die „TOP 20 - Liste der Bürgerinnen und Bürger“ der Stadtverordnetenversammlung übergeben. Die Liste wird daraufhin in den politischen Diskussionsprozess des nächsten Stadthaushalts einbezogen und voraussichtlich Anfang 2017 in den Kategorien „Annahme“, „Prüfauftrag“ und „Ablehnung“ entschieden.Insgesamt sind im Bürgerhaushalt 2017 der Landeshauptstadt Potsdam 1.141 Vorschläge eingereicht worden, und damit so mehr als je zuvor. Im vergangenen Jahr waren es noch 815 Anregungen. Während des gesamten Prozesses – an Infoständen und bei Bürgerversammlungen in den Stadtteilen, während unserer Ausstellung und Vorauswahl im Bildungsforum, im Internet und in der entscheidenden Votierungsphase – beteiligten sich insgesamt 14.690 und damit rund zehn Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist deutschlandweit einmalig. An ähnlichen Projekten beteiligen sich durchschnittlich ein bis zwei Prozent der Einwohnerschaft.