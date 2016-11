Potsdam Gospel Choir - Jahreskonzert

Liebe Gospelfreunde, bald ist es wieder soweit!!!Bevor der 1. Advent die letzten Wochen des Jahres und die Weihnachtszeit einläutet, endet das Kirchenjahr am 20.11. bereits mit dem Christkönigsfest. Seit vielen Jahren ist dieser Sonntag unser großer Tag, denn da findet das traditionelle Jahreskonzert statt.Es werden beschwingte und mitreißende, aber auch gefühlvolle, besinnlichere Klänge zu hören sein. Lieblingsgospel der letzten Konzertjahre sind ebenso dabei wie kleine stilistische Ausflüge in andere Musikgenres - die Songauswahl spiegelt nicht zuletzt die Vielfalt der Chormitglieder wider und hält so manche Überraschung bereit.Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch sehr willkommen. Der Erlös soll neben der Chorarbeit auch gemeinnützigen Projekten im Raum Potsdam zugutekommen. Dieses Jahr kommt die Hälfte des Erlöses dem "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes zugute, der letzte Lebenswünsche schwerstkranker Menschen erfüllt ( https://www.facebook.com/wuenschewagen/ bzw. http://wuenschewagen.com/ ).