AWO Waldstadt präsentiert: Karibu Afrika - Ein Reisebericht

Kalter Winter in Brandenburg, was liegt da nahe in wärmere Gefilde abzutauchen.

Lars Grallert, langjähriges Mitglied des AWO Ortsvereins Waldstadt e.V., entführt Sie in die atemberaubende Landschaft Afrikas. Er präsentiert mit seinem DIA-Reisebericht Einblicke in die Welt der Tiere Pflanzen und Menschen von Tansania, Sansibar und Kenia. Kommen Sie mit auf diese fantastische Reise, lassen Sie sich vom Fernweh packen und träumen Sie mit uns.